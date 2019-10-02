Назначение Ксении Собчак на должность ведущей на Первом канале – история, в которой много белых пятен. Известный блогер Лена Миро попыталась разобраться, как на самом деле будет строиться карьера светской львицы.

Назначение Ксении Собчак на должность ведущей на Первом канале – история, в которой много белых пятен. Известный блогер Лена Миро попыталась разобраться, как на самом деле будет строиться карьера светской львицы.По слухам, Собчак до сих пор не появилась на Первом канале только по тому, что не смогла договориться с Эрнстом об уровне зарплаты. Миро считает, что кто-то специально выдумал эту информацию и начал распространять в Сети.Блогер уверена, что попасть в эфир федерального телеканала – заветная мечта Ксении Собчак. "Дело, конечно же, не в деньгах – она готова не просто бесплатно работать там, но и сама приплачивать", – заявила она. По ее словам, судьба светской львицы зависит от того, какое решение примет Константин Эрнст относительно развития Первого канала.Миро предположила, что у руководителя "первой кнопки" есть два пути. "Окончательно превратить свой канал в ТНТ, а "Пусть говорят" – в публичный "Дом-2", или все-таки побороться за рейтинги как-то более адекватно", – обозначила перспективы она.Блогер отметила, что, возможно, знает, какой путь выбрал руководитель Первого канала. "На мой взгляд, Эрнст все же собрал силу воли в кулак и решил не идти по дорожке из порошка в никуда под ручку с Собчак", – добавила Миро.Напомним, слухи о том, что Ксения Собчак будет вести передачу на Первом канале, появились сразу после ее свадьбы с режиссером Константином Богомоловым. В Сети даже был опубликован рекламный ролик с ее участием.Предполагалось, что светская львица займет место ведущего в программе "Пусть говорят". Сама же Собчак утверждает, что о судьбе ее проекта на Первом канале ей ничего неизвестно, передает .