Из Европы в Санкт-Петербург добрался ураган Мортимер. В Сети появились кадры с последствиями стихийного бедствия.

Из Европы в Санкт-Петербург добрался ураган "Мортимер". В Сети появились кадры с последствиями стихийного бедствия.Во вторник, 1 октября, в город заливали дожди, и бушевал штормовой ветер.Чтобы защитить северную столицу от наводнения, в Финском заливе из-за сильных волн закрыли затворы дамб.По данным , в некоторых районах выпал град.Ураган нанес сильный ущерб Санкт-Петербургу. По всему городу лежат поваленные деревья, столбы и дорожные знаки. Они перекрыли проезжую часть. Из-за этого на дорогах образовались серьезные автомобильные пробки, сообщает .Кроме того, огромное количество машин получили повреждения от упавших конструкций. Сбор произошел и в движении электропоездов. Этому поспособствовал обрыв контактной сети.