В переулке Красина на девушку напал неизвестный мужчина и сорвал с плеча сумку известного бренда с находящимися в ней документами и личными вещами, после чего скрылся...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали 30-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в грабеже», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от 20-летней девушки, в котором она сообщила, что в переулке Красина на нее напал неизвестный мужчина и сорвал с плеча сумку известного бренда с находящимися в ней документами и личными вещами, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 350 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на 1-й Тверской-Ямской улице задержали подозреваемого. По словам злоумышленника, находившиеся в сумке деньги он потратил на собственные нужды, остальные вещи выбросил.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного мужчины к аналогичным противоправным деяниям.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60