Знаменитый телеведущий Андрей Малахов удивил заявлением во время записи очередного выпуска ток-шоу Прямой эфир. Похоже, что чувство вины сильно давит на журналиста.

Знаменитый телеведущий Андрей Малахов удивил заявлением во время записи очередного выпуска ток-шоу "Прямой эфир". Похоже, что чувство вины сильно давит на журналиста.В конце съемок одной из последних передач Малахов обратился к жителям Киргизии. Он решил еще раз извиниться за неосторожное высказывание в эфире.К подготовке своей речи ведущий подошел очень серьезно. Он даже выучил фразу "прошу прощения" на киргизском.Журналист отметил, что приносит извинения не только от себя, но и от всей команды шоу "Прямой эфир". "Нашу программу смотрят во всем мире, и мы одинаково любим и уважаем всех наших зрителей независимо от их страны и национальности", – цитирует его ."Кечирип коюнуздар! Прошу прощения!" – ярко закончил свою речь Малахов.Напомним, что после выхода в эфир выпуска ток-шоу "Прямой эфир" о смерти 25-летнего сына миллиардера Александра Маругова. Молодой человек погиб в результате аварии с автомобилем такси, за рулем которого находился гражданин Киргизии.Телеведущий сделал неосторожное высказывание относительно предполагаемого виновника аварии: во время записи передачи было высказано предположение, что таксист мог выполнять заказ на убийство сына миллиардера. Позже Малахов публично принес извинения народу Киргизии.