Президент России Владимир Путин отчитал корреспондента NBC News Кира Симмонса во время пленарного заседания форума Российская энергетическая неделя. Российский лидер отметил, что американский журналист весьма условно интерпретировал его слова об утрате гегемонии либерального миропорядка.

Президент России Владимир Путин отчитал корреспондента NBC News Кира Симмонса во время пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя". Российский лидер отметил, что американский журналист весьма условно интерпретировал его слова об утрате гегемонии либерального миропорядка.В центральном выставочном зале "Манеж" в Москве проходит международный форум "Российская энергетическая неделя". Во время пленарного заседания модератор – корреспондент NBC News Кир Симмонс – задал президенту России Владимиру Путину вопрос о его словах в интервью Financial Times.Как заявил журналист, российский лидер якобы предсказал конец либеральной демократии. "По сути дела это означает конец западного образа ведения бизнеса", – добавил Симмонс. Владимир Путин с такой постановкой вопроса не согласился. "Это неправильная, очень вольная интерпретация того, что я сказал", – цитирует РИА Новости российского лидера."Я не говорил того, что вы сейчас сказали. Не было этого сказано. Откуда вы это взяли?", – заметил президент России.Владимир Путин отметил, что подобным образом его слова интерпретирую те, кто хочет думать, будто Россия выстраивает на этой основе свою политику. В результате реальное положение вещей остается без внимания. "Сначала идет подмена, а потом осуждение на фоне этой ложной информации", – рассказал российский лидер.Материал дополняется.