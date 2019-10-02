Хирурги Первого клинического медицинского центра провели высокотехнологичную операцию пациентке из Нигерии, от которой на родине отказались врачи.

Хирурги Первого клинического медицинского центра провели высокотехнологичную операцию пациентке из Нигерии, от которой на родине отказались врачи.Ковровские медики успешно удалили женщине гигантскую опухоль матки размером более 30 сантиметров, полностью сохранив репродуктивную функцию.По словам 35 летней пациентки, она искала клинику в России, в надежде на помощь. В Нигерии предложили удалить матку. Женщину беспокоили постоянные боли, нарушения в мочеиспускании и отсутствие беременности.В итоге женщина обратилась в Первый клинический медицинский центр, который специализируется на оказании высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе, и иностранным гражданам. Медики провели удаленную консультацию с пациенткой, после чего пригласили на лечение.Во время осмотра было констатировано, что практически всю брюшную полость занимает образование около 30−40 сантиметров. Пациентке были выполнены все необходимые обследования и в плановом порядке произведена операция.Врачи смогли сохранить матку пациентке, удалив только само новообразование.Послеоперационный период протекал без осложнений и через неделю больную выписали домой в удовлетворительном состоянии.Репродуктивная функция у женщины сохранена, в дальнейшем она сможет родить ребенка.