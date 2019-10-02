Главу Минобороны Латвии призвали уйти в отставку из-за его пронацистских взглядов. Артис Пабрикс заявил, что легионеры Ваффен СС, то есть пособники фашистов, - это гордость всего латышского народа и государства. Странное высказывание для дипломированного, вроде бы, историка. Мириться с этим в Риге не захотели - перебор с нацизмом.

Главу Минобороны Латвии призвали уйти в отставку из-за его пронацистских взглядов. Артис Пабрикс заявил, что легионеры "Ваффен СС", то есть пособники фашистов, — это "гордость всего латышского народа и государства". Странное высказывание для дипломированного, вроде бы, историка. Мириться с этим в Риге не захотели — перебор с нацизмом.В той или иной форме героизация пособников фашистов в современной Латвии уже много лет – привычная часть политического пейзажа. Но даже по меркам этой страны высказывания о том, что легионеры "Ваффен СС" являются гордостью народа и государства, оказались заметным событием. Ведь позицию озвучил министр обороны этой прибалтийской страны. Депутаты сейма призывают Артиса Пабрикса уйти в отставку."Поступок должен быть политически целесообразным, поймите правильно. Просто бухнуть в барабаны – этого мало, надо действительно добиться результата. Добиться его демиссии, то есть отставки, будет едва ли возможно. Но, во всяком случае, необходимо выразить позицию. Повторяю еще раз, может быть, есть другие возможности обратить внимание на недопустимость такого рода позиции, которую занял министр", — отмечает председатель Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке, депутат Cейма Латвии Игорь Пименов.Российские дипломаты, работающие в Латвии, уже обратили внимание Москвы на провокационные высказывания местного политика. В посольстве России поражены тем, что глава Минобороны прибалтийской республики позволил себе такие слова накануне годовщины со дня вынесения приговора Нюрнбергского трибунала, который однозначно признал членов СС преступниками."Наверно, министр обороны Латвии о таком совпадении не догадывался... Но он официальное должностное лицо государства-члена не только Европейского сообщества, но и Организации Объединенных Наций. И отношение мирового сообщества к СС как раз закреплено в решениях Нюрнбергского трибунала", — подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Латвийской Республике Евгений Лукьянов.Латвийцы, которые знают Пабриса много лет, говорят о нем, как о человеке грамотном. Он всегда тонко подмечал, куда дует политический ветер. Так, в 2007 году, когда жители Таллина боролись за то, чтобы памятник советскому Воину-освободителю не вывозили на окраину города, Пабрис публично заявлял: "Эстония не должна переносить монумент настолько демонстративно"."Взгляды его очень сильно поменялись. Не на 150, не на 160 и даже не на 179 градусов, а на 180, — подчеркивает руководитель Латвийского антифашистского комитета Иосиф Корен. — Я не понимаю, как человек образованный и публичный политик позволить такое. Но, увы, сегодняшняя латвийская действительность именно такие заявления предполагает".Но даже по меркам латвийской действительности заявление главы Минобороны оказалось слишком громким. Слова Пабрикса привлекли столько внимания, что текст его речи даже удалили с официального сайта военного ведомства."Безусловно, это тревожит правительство. Потому что такого рода позиция в Европейском союзе принимается как недопустимая, если она высказывается государственным служащим такого высокого полета, как министр", — отмечает латвийский депутат Игорь Пименов.Латвийский антифашистский комитет также готовит обращение в прокуратуру из-за героизации легионеров СС, в организации уверены: высокопоставленный чиновник подрывает международный имидж Латвии. В общественной организации хотят сообщить о скандале и странам, входящим в НАТО. В начале декабря 2019 года главы военных ведомств государств, входящих в Альянс, соберутся в Лондоне. Латвийские активисты уверены: коллеги Пабриса должны заранее знать, кому им предстоит подать руку.