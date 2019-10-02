Похищенное имущество было возвращено законной владелице.

Дознавателями межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 46-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).В августе текущего года к сотрудникам патрульно-постовой службы полиции, несущим службу на одной из улиц Мурома, обратился мужчина, сообщивший, что пару часов назад за 500 рублей купил у незнакомца велосипед, но сомневается в том, что транспортное средство действительно принадлежало владельцу.Сотрудники полиции в ходе проверки установили, что накануне в дежурную часть поступало сообщение о хищении велосипеда из коридора одного из местных общежитий. Сумма ущерба, причиненного собственнице, составила 3000 рублей. В дальнейшем было установлено, что это именно то самое транспортное средство.Обратившийся к полицейским мужчина смог описать приметы продавца. В результате проведенного комплекса розыскных мероприятий злоумышленник был задержан и дал признательные показания.Похищенный велосипед был изъят и возвращен законной владелице.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.