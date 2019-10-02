Девелопер может построить там комплекс апартаментов.

Структура ГК ПИК купила два участка площадью более два гектара на Волоколамском шоссе, 24. На этой территории расположено недостроенное здание Федеральной службы безопасности (ФСБ), пишет газета "Ведомости".По данным газеты, продавцом участков был бизнесмен Владимир Попов, бывший владелец одного из крупнейших девелоперов Москвы при мэре Юрии Лужкове компании "Тема". Факт покупки изданию подтвердили в ГК ПИК, но сумму сделки и дальнейшие планы девелопер не раскрыл.Из презентации комплекса, на которую сслыается издание, следует, что долгострой и участки под ним продавались за 1,55 млрд рублей. Собственник также рассматривал вариант частичной расплаты площадями в будущем проекте. На месте недостроенного здания ФСБ можно построить офисно-апартаментный комплекс на 106 тыс кв м. Однако ГК ПИК на этом участке, скорее всего, построит апарт-комплекс. Стоимость строительства оценивается в 5-6 млрд рублей.ПИК – крупнейший девелопер жилья в России. В 2018 году компания, по данным Infoline Building Russia, построила более 1,9 млн кв м. Ее выручка составила 245 млрд рублей. Основные акционеры ПИК – Сергей Гордеев (59,3%) и банк ВТБ (23,1%).Ранее сообщалось о планах ГК ПИК строить жилье на Дальнем Востоке. Там же вскоре будет запущена льготная ипотека под 2% годовых.