Пилоту пассажирского самолета SSJ-100, который потерпел катастрофу в Шереметьеве в мае 2019 года, предъявлено следствием обвинение. Речь идет о командире экипажа Денисе Евдокимове. В пресс-службе Аэрофлота отметили, что установить реальные причины катастрофы и принять необходимые меры можно будет только после всестороннего, тщательного изучения всех фактов.

Пилоту пассажирского самолета SSJ-100, который потерпел катастрофу в Шереметьеве в мае 2019 года, предъявлено следствием обвинение. Речь идет о командире экипажа Денисе Евдокимове.По версии следствия, командир воздушного судна после возвращения в аэропорт совершил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу. Дальнейшие действия Евдокимова, совершенные с нарушением установленных правил, привели к разрушению и возгоранию самолета, что стало причиной гибели сорока пассажиров и одного члена экипажа, сообщается на сайте Следственного комитета России. Командиру самолета инкриминируется преступление, предусмотренное частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса России.В пресс-службе "Аэрофлота" рассказали "Интерфакс", что расследование продолжается. Авиакомпания оказывает всяческое содействие правоохранительным органам. В пресс-службе отметили, что установить реальные причины катастрофы и принять необходимые меры можно будет только после всестороннего, тщательного изучения всех фактов. Это необходимо для того, чтобы избежать в будущем повторения подобных ситуаций.Трагический инцидент произошел 5 мая. Самолет Superjet-100, осуществлявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб.