Бывший военный стратег Пентагона полковник Военно-воздушных сил США в отставке Терри Томпсон опубликовал в издании Washington Times статью, в которой утверждает, что Вашингтон недооценивает исходящую от Москвы угрозу. Он настаивает, что между двумя странами возможна война, которая грозит гибелью миллионам американских граждан в первые же часы открытого противостояния.

Бывший военный стратег Пентагона полковник Военно-воздушных сил США в отставке Терри Томпсон опубликовал в издании Washington Times статью, в которой утверждает, что Вашингтон недооценивает исходящую от Москвы угрозу. Он настаивает, что между двумя странами возможна война, которая грозит гибелью миллионам американских граждан в первые же часы открытого противостояния.В сознании американской военной элиты, опасается Терри Томпсон, Россия до сих пор остается страной, уровень которой находится там же, где был после развала СССР. Однако это уже давно не так.Россия постоянно повышает свою обороноспособность. У нее в арсенале находятся новейшие образцы вооружения, Москва занимается созданием систем, способных ликвидировать американские спутники. Это означает, что уже очень скоро Вашингтон может утратить свое господство в мире, пугает американский стратег.Наибольшую угрозу, считает он, несет в себе вероятность полномасштабного конфликта США и России с применением ядерного оружия. В таком случае в первые же часы войны погибнуть могут 34 миллиона американцев, передает "".В глазах Терри Томпсона ситуация осложняется тем, что США находятся в зависимости от поставок техники и деталей из России. В частности, речь идет о российских ракетных двигателях, передает . Это волковник в отставке называет одним из самых крупных стратегических упущений Вашингтона.Материал дополняется.