Второй ежегодный чемпионат по ловле рыбы с лодки под названием "Окский трофей" прошел в Муроме в акватории Оки.

Второй ежегодный чемпионат по ловле рыбы с лодки под названием "Окский трофей" прошел в Муроме в акватории Оки.Цель соревнований - популяризация рыболовного спорта, пропаганда принципа "поймал - отпусти". А также знакомство с биологическим разнообразием реки. За время соревнований участники поймали щук, судаков, бершей и окуней.Александр Ширманов, организатор турнира "Окский трофей": "Показать всем рыболовам, любителям, кто к этому ещё не приобщился, какая рыба есть в каждом водоеме, в данном случае на реке Ока. Это общая тенденция мировая, что люди ловят, делают фотографии, видео, её отпускают."В турнире приняли участие более 30 экипажей со всей страны. 4 команды – из Мурома. Призовой фонд составил более четырёхсот тысяч рублей. В этом году победителем стала команда "Флагман" из Касимова. Рекордный улов - более 15-ти килограммов, в том числе более 8-ми килограммов щуки. По словам рыбаков, для них самих - это приятный сюрприз. При этом одним из основных условий соревнований остается - не навредить окружающей среде.Александр Ширманов, организатор турнира "Окский трофей": "Наши спортсмены, они очень опытные люди, они могут сделать так, что несмотря на то, что она будет поймана с большой глубины, или во время вылова будут на ней какие-то травмы, спортсмены могут её вылечить, могут сделать так, что она не пострадает во время подъема и перепада давления. Это всё на самом деле составляет основу рыболовного спорта."В Чемпионате участвовали как опытные спортсмены, так и совсем юные рыболовы. Любовь к спортивному рыболовству оказалась сильнее прохладной погоды.Екатерина Максимова, по материалам телекомпании Муромский Меридиан.