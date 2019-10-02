Американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что сотрудники Госдепартамента, которых демократы в Палате представителей Конгресса США ранее вызвали на слушания в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа, не обязаны выполнять данное требование.

Американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что сотрудники Госдепартамента, которых демократы в Палате представителей Конгресса США ранее вызвали на слушания в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа, не обязаны выполнять данное требование. Письмо с соответствующим высказыванием направлено во вторник, 1 октября, председателю комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиоту Энгелу, являющемуся демократом от штата Нью-Йорк.По словам Помпео, сотрудников Госдепартамента стремятся принудить явиться на слушания в указанные даты, но при этом комитет не выписал никаких повесток. Госсекретарь США уверяет, повестка — это единственный законный инструмент, с помощью которого можно потребовать присутствия представителей исполнительной власти на слушаниях. Помпео отметил, что в данном случае письмо комитета может быть воспринято лишь как просьба о добровольной явке пяти сотрудников Госдепартамента, сообщает ТАСС.Кроме того, госсекретарь США подчеркнул, что официальные лица, упомянутые в письме, не могут участвовать в каком-либо допросе или слушаниях без консультации с исполнительной ветвью власти, которая смогла бы дать гарантию того, что в результате слушания не будет раскрыта конфиденциальная информация, касающаяся дипломатической переписки. В связи с этим Майкл Помпео требует, чтобы на допросе вместе с вызванными присутствовал юрисконсульт Госдепартамента. Также госсекретарь считает, что предлагаемые даты слушаний не позволяют официальным лицам подготовиться должным образом.Майкл Помпео отметил, что запрос конгрессменов может быть воспринят как попытка запугивания, угроз, а также неправомерного поведения в отношении сотрудников Госдепартамента.Процедура импичмента связана со скандалом, развернувшимся вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Политические оппоненты американского лидера считают, что глава государства пытался убедить украинского коллегу начать расследование деятельности сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. В качестве благодарности Трамп предлагал Украине военную и финансовую помощь.