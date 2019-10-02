На участке будут проводить ремонтные работы

С 3 по 12 октября движение по Пекинке будет затруднено из-за закрытия поворота на поселок Содышка, сообщает администрация города Владимира. В течение 10 дней на участке М-7 будут проводиться ремонтные работы.Объехать закрытый поворот можно будет по дороге в Веризино от 5-го дома по ул. Куйбышева до поворота на ул. Опольевскую. Также на время проведения работ изменится схема движения автобусов:«Автобусные маршруты № 4С «Полянка - Полянка» (кольцевой) и № 9С «Полянка - Юго-Западная» на участке от остановочного пункта «НИКТИД» до остановочного пункта «Ул. Опольевская» будут следовать через мкр. Веризино по дороге-дублеру с посадкой и высадкой пассажиров на остановочных пунктах в районе дома № 5-ж по ул. Куйбышева и в районе дома № 9 по ул. Куйбышева согласно прилагаемой схеме», - заявили в Мэрии города Владимира.