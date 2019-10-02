Актер Александр Семчев за последний год сбросил аж 100 килограмм лишнего веса. Ходили слухи, что это связано с появлением новых отношений, однако сам артист заявил, что пока еще ни с кем не связан.

Актер Александр Семчев за последний год сбросил аж 100 килограмм лишнего веса. Ходили слухи, что это связано с появлением новых отношений, однако сам артист заявил, что пока еще ни с кем не связан.В одном из последних выпусков телешоу "Пусть говорят" знаменитость признался, что его сердце все еще свободно. Более того, Семчев поделился со зрителями своими предпочтениями, которыми руководствуется при выборе партнерши."Мне нравятся девушки умные, со вкусом, с аккуратными ногами, руками изоной бикини. Одним словом, с возрастом я уже иначе рассматриваю женщин, " – откровенно признался театрал.Он уточнил, что внешность для него не главное. Сейчас 50-тилетнему актеру требуется уход и домашний уют, а в качестве спутницы жизни 50-летняя звезда отечественной сцены видит скорее женщину-друга, нежели женщину-любовницу.Как издание Starhit, артисту действительно нужна поддержка в данный момент. В связи с резким похудением Семчев стал более востребован на театральной сцене, а вот из кино актера буквально в шею. Если ранее под его крупный типаж писали особенные роли, то сейчас звезде приходится сменить ампула.Кроме того, у актера появились и проблемы с внешностью. После избавление от лишнего веса у него обвисла кожа."Если бы я сейчас снял штаны, вы бы воочию взглянули, куда девается кожа.Безусловно, хочется иссечь излишки, потому что раньше, когда я былполнее, живот был как барабан", – поделился Семчев, – "А сейчас появились складки и не толькопод рубашкой, но и на лице. Была бы моя воля, я бы сделал подтяжку".Отметим, что сейчас артист серьезно занялся спортом и питанием. Врачи поставили Александру страшный диагноз – диабет второго типа, поэтому мужчине срочно пришлось обратить внимание на свое здоровье.