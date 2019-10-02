Столичные инспекторы сняли на видео, как остановленная в центре Москвы актриса Наталья Бочкарева отказывается от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Сам героиня сериала Счастливы вместе продолжает отрицать факт задержания с дозой кокаина в нижнем белье.

Столичные инспекторы сняли на видео, как остановленная в центре Москвы актриса Наталья Бочкарева отказывается от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Сам героиня сериала "Счастливы вместе" продолжает отрицать факт задержания с дозой кокаина в нижнем белье.Белый Cadillac Escalаde стражи порядка остановили около часа ночи 28 сентября возле дома 7 на Стромынке. Поведение водителя им показалось странным, на уточняющие вопросы артистка с готовностью поведала, что "в ней" есть свернутая трубочкой купюра и мешочек с остатками кокаина. Последнего набралось 0,69 грамма, хранила его звезда ситкома в нижнем белье.Спустя примерно 17 часов актриса в своем Instagram заявила, что провела ночь дома, а представленные ролики назвала постановочными. Целью акции она назвала желание некоторых люди заработать на ней, раздув скандал. Тем не менее, правоохранители возбудили уголовное дело по факту хранения и перевозки наркотиков.Новые кадры свидетельствуют, что Бочкарева отказалась проходить медицинское освидетельствование, несмотря на предупреждение, что в этом случае она будет лишена водительских прав на срок от полутора до двух лет. От управления внедорожником ее отстранили.От общения с прессой актриса отказывается, новых заявлений с ее стороны не было.