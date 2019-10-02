Два волгоградца переоделись в полицейскую форму и нагнали жути на граждан, устроив задержания и обыски молодых людей на набережной. Любители экстремальных розыгрышей перестарались. Суд оштрафовал пранкеров и поместил в изолятор на 10 суток.

Два волгоградца переоделись в полицейскую форму и "нагнали жути на граждан", устроив натуральную облаву на прохожих и отдыхающих.Лжеполицейские подходили к компаниям молодых людей на набережной, обыскивали их, и, используя нецензурную лексику, всячески унижали своих случайных жертв.Кадры своих розыгрышей пранкеры Армян и Игорян выложили в социальную сеть, на что обратили внимание настоящие полицейские и задержали любителей экстремальных розыгрышей.В участке пранкеры признались, что решили воспользоваться тем, что в Волгограде еще нет "движения розыгрышей, инстаграмов и блогеров". Рассказали они и о том, что были готовы к ответственности "объяснять и удалять", однако такого резонанса не ожидали.Пресс-служба МВД по Волгоградской области сообщила, что за незаконное ношение форменной одежды суд оштрафовал каждого пранкера на 1500 рублей — максимальную сумму, предусмотренную за такое нарушение. И отправил под арест в изолятор временного содержания на 10 суток за мелкое хулиганство.