Максим Галкин опубликовал примечательное фото своей супруги в компании подруг. На нем Алла Борисовна позирует в мини-платье.

Максим Галкин опубликовал примечательное фото своей супруги в компании подруг. На нем Алла Борисовна позирует в мини-платье.Не так давно в гости к звездной паре приехали их близкие друзья и родные. Так в поместье "на огонек" заглянули Кристина Орбакайте, Ида Достман и Юлия Проскурякова. Визитеров Примадонна встретила в коротком платье с мелким принтом.Стоит отметить, что юная дочь Галкина – Елизавета – также проводила время с гостями. На опубликованной на личной странице юмориста в социальной сети "Инстаграм" фотографии девочка наравне позирует вместе со старшей сестрой, со своей знаменитой мамой и ее подругами.Юной красавице даже отвели специально место на снимке. Звезды отечественного шоу-бизнеса выстроились в рядок позади высокого кресла, больше похожего на трон. На нем и восседала Лиза. Чтобы подчеркнуть, что на снимке не просто ребенок, а маленькая мамина принцесса, Алла Борисовна даже рукой попыталась изобразить корону.Впрочем, сам Галкин не стал выражать свое отношение к происходящему и присоединяться к дружественному снимку. Он выступил в роли фотографа, а кадр подписал кратко и лаконично: "Девчонки (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.). Текст знаменитый юморист сопроводил милым смайликом сердечком.Поклонники отреагировали весьма благосклонно. Многие поспешили выразить свои комплименты Алле Борисовне и ее близким: "Как на вас приятно смотреть","Прекрасные девочки, красотки) Лиза – очаровашка)", "Очень красивый кадр) побольше бы таких интересных снимков😍".