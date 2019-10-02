Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) необходимо налаживать тесные связи с Шанхайской организацией сотрудничества и АСЕАН, работая на пользу Большого Евразийского партнерства.

Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) необходимо налаживать тесные связи с Шанхайской организацией сотрудничества и АСЕАН, работая на пользу Большого Евразийского партнерства.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.Он подчеркнул, что ЕАЭС, который давно и плодотворно расширяет взаимодействие с динамичными экономиками Азиатско-тихоокеанского региона, необходимо и дальше налаживать отношения со странами региона, в частности, с Китайской народной республикой.Путин поздравил КНР с 70-летием и отметил, что скорое вступление в силу соглашения с этой страной станет плодотворным шагом сближениям с китайским проектом "Один пояс – один мир" в рамках ЕврАзЭС.Президент России сообщил, что 23-24 октября в Сочи впервые состоится саммит Россия — Африка, на котором Евразийская экономическая комиссия планирует подписать Меморандум о взаимопонимании с Комиссией Африканского союза.