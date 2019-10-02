Президент России Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил стратегический характер отношений двух стран. По мнению российского лидера, они скреплены не только событиями последних лет и даже десятилетий, но и многовековой историей народов.

Президент России Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил стратегический характер отношений двух стран. По мнению российского лидера, они скреплены не только событиями последних лет и даже десятилетий, но и многовековой историей народов.Путин отметил, что результаты состоявшегося в Ереване саммита Евразийского экономического союза действительно хорошие с точки зрения развития связей с партнерами из третьих стран. Глава российского государства поздравил с этим Пашиняна.По мнению Владимира Путина, нет ни одного сбоя, достигнуты все договоренности в рамках организации между странами участницами ЕАЭС. Российский президент отметил, что Пашинян — это тот человек, который приложил максимум усилий для результативной работы.Владимир Путин прибыл в Ереван во вторник, 1 октября. В рамках визита лидеры государств-членов ЕАЭС провели саммит. Во время него подписано Соглашение о свободной торговле союза с Сингапуром, такой же договор готовится с Ираном, а в скором времени начнутся переговоры с Индией.