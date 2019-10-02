В настоящее время нет фундаментальных оснований для резких колебаний цен на нефть, заявил президент Владимир Путин на Российской энергетической неделе. По его словам, эти основания отсутствуют, в том числе, благодаря совместным усилиям России и ОПЕК по стабилизации мирового рынка.

В настоящее время нет фундаментальных оснований для резких колебаний цен на нефть. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".На встрече с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо российский лидер сказал, что атака на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии спровоцировала скачок цен на нефть. Однако президент был уверен, цены вернутся к прежнему уровню, так как оснований для резких колебаний нет. По его словам, стабилизация мирового рынка происходит, в том числе, благодаря совместным усилиям России и ОПЕК.