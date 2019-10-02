Российский фигурист и серебряный медалист Олимпийских игр в парном катании Александр Энберт объявил о приостановлении спортивной карьеры. Основной причиной такого решения спортсмена объяснили его медицинскими показателями.

Российский фигурист и серебряный медалист Олимпийских игр в парном катании Александр Энберт объявил о приостановлении спортивной карьеры. Основной причиной такого решения спортсмена объяснили его медицинскими показателями."В связи с заключением медиков Александр Энберт временно приостанавливает соревновательную деятельность, — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России. – По этой причине фигурист не выступит на этапах Гран-при".Сам Энберт так прокомментировал принятое решение: "На данный момент эта новость не означает окончание карьеры – это только приостановка спортивной карьеры. Буду консультироваться с врачами и использовать все их рекомендации относительно пульса для максимально быстрого восстановления", — приводит его слова РИА Новости.Напомним, что Энберт выступает в паре с Натальей Забияко. Российский тандем помимо серебра на Олимпиаде-2018 также завоевывал бронзу чемпионата мира, командного Кубка мира 2019 года и первенства Европы в 2018 году.