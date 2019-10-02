Изменение схемы движения связано с ремонтными работами на М7 в районе поворота на пос. Содышка и продлится до 12 октября включительно

С 8.00 3 октября до 24.00 12 октября будет ограничено движение всех видов транспорта на пересечении с автомобильной дорогой М-7 «Волга» в районе 16 км (поворот на пос. Содышка). Объезд будет осуществляться по автодороге в мкр. Веризино от д.5 по ул. Куйбышева до поворота на ул. Опольевскую.Также на время проведения работ изменится схема движения маршрутов городского общественного транспорта, проходящих по данному участку улично-дорожной сети. Автобусные маршруты № 4С «Полянка - Полянка» (кольцевой) и № 9С «Полянка - Юго-Западная» на участке от остановочного пункта «НИКТИД» до остановочного пункта «Ул. Опольевская» будут следовать через мкр. Веризино по дороге-дублеру с посадкой и высадкой пассажиров на остановочных пунктах в районе дома № 5-ж по ул. Куйбышева и в районе дома № 9 по ул. Куйбышева. Сообщают в администрации города