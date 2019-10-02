В Вольске по подозрению в убийстве 41-летнего мужчины задержали двоих полицейских. Тело погибшего обнаружили на кладбище, куда, как полагают следователи, патрульные отвезли несговорчивого пешехода с целью устрашения.

В Вольске по подозрению в убийстве 41-летнего мужчины задержали двоих полицейских. Тело погибшего обнаружили на кладбище, куда, как полагают следователи, патрульные отвезли несговорчивого пешехода с целью устрашения.Трагедия разыгралась вечером 26 сентября. Выпивший Роман Малышев возвращался домой, когда его остановил наряд местного ОВД. Разойтись сторонам не удалось — слово за слово между бывшим спортсменом и стражами порядка возникла перебранка. Покарать отказавшегося им подчиняться мужчину стражи порядка решили в уединенном месте: надели наручники, затолкали его в УАЗ и отправились на погост.Дальше, предположительно, патрульные жестоко избили Малышева ногами и оставили умирать. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате тупой травмы грудной клетки с переломами ребер, разрывом легкого и массивной кровопотери.Тело рано утром 27 сентября обнаружили прохожие, спустя пару дней подозрения пали на служителей закона. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть"."Если вина полицейских будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения", — отметили в управлении МВД по Саратовской области.