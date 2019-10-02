От районного центра оказались отрезаны 17 населённых пунктов, в которых проживают свыше 700 человек. Из них более 70 детей. Подтоплены 250 жилых домов.

Такова легенда учений, которую отработали спасатели. От районного центра оказались отрезаны 17 населённых пунктов, в которых проживают свыше 700 человек. Из них более 70 детей. Подтоплены 250 жилых домов. По сценарию учений, срочная медицинская помощь потребовалась двум десяткам человек. Произведена их эвакуация и госпитализация. В ликвидации условной чрезвычайной ситуации задействована эромобильная группировка. Тренировка сегодня прошла и в полевых условиях, рядом с посёлком Сокол Суздальского района. Оценку владимирским спасателям выставят в 18.00.