Сегодня мы живем в мире, когда человека если нет в социальных сетях, то словно бы и вовсе нет. Успешность измеряется числом подписчиков, а любовь – лайками. Поэтому когда певица Варвара – публичный человек! – вдруг перестала проявлять активность на своей странице в Инстаграм, поклонники всерьез встревожились

Сегодня мы живем в мире, когда человека если нет в социальных сетях, то словно бы и вовсе нет. Успешность измеряется числом подписчиков, а любовь – "лайками". Поэтому когда певица Варвара – публичный человек!" – вдруг перестала проявлять активность на своей странице в "Инстаграм", поклонники всерьез встревожилисьКогда корреспондент "Дни.ру" встретился с Варварой за кулисами светлого концерта по случаю 5-летия "Радио Вера", от сердца отлегло: слава богу, жива и здорова! Но, разумеется, где несколько месяцев пропадала популярная артистка, узнать хотелось."Были серьезные проблемы со здоровьем – не у меня, слава богу, а у близких, – вздыхает певица. – Вот этим и занималась. Теперь все хорошо, но понервничала я изрядно. А еще часть времени мы с мужем провели на даче в тверских лесах, что в пятистах километрах от столицы. Там вообще нет связи, да и слава богу – отдохнула от гаджетов. А еще была в монастыре – хотелось побыть в тишине, покое, подумать о жизни и будущем".В этих местах артистка обосновалась почти 20 лет назад. С тех пор тут многое изменилось, у семьи появилась небольшая ферма с козами и курами. А вот дикая природа вокруг осталось первозданной – в окрестных лесах водятся зайцы, лоси и даже медведи.До сих пор дикие животные не причиняли большой семье Варвара беспокойства. Но в этом году на дорогу выскочил дикий кабан! "Мы изрядно, конечно, понервничали, ибо встреча с агрессивным зверем не сулила ничего хорошего, но все обошлось!" – рассказала артистка.По ее словам, она потихоньку возвращается в строй. Сейчас, например, занята репетициями программы "Лен", которую 9 и 10 октября представит на сцене зала "Стравинский" в театре "Геликон-опера". "Я радуюсь каждому дню, не держу ни на кого зла, ем здоровую пищу", – поделилась напоследок Варвара секретом хорошей физической и вокальной формы.