Строительство Северного потока - 2 может быть завершено через полтора месяца, заявил председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков на Российской энергетической неделе. Если не согласуют – обойдем. Будет дольше, будет дороже, - сказал он.

Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца. Об этом заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на Российской энергетической неделе. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".По словам Зубкова, Дания до сих пор так и не назвала причины, которые мешают ей выдать разрешение на строительство газопровода."Там прошли выборы, может быть, они как-то повлияют. В любом случае мы ждем. Нам надо 4-5 недель, чтобы закончить все", — сказал Зубков.К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода "Северный поток — 2" — 83 процента от его общей протяженности."Если не согласуют – обойдем. Будет дольше, будет дороже. Это же газ для Европы, и даже странно, что такая ситуация сегодня происходит", — подчеркнул Зубков, выступая на РЭН.