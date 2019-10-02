На базе областного ДОСААФ создадут общий центр военных сборов

На гордом синем флаге соединились мечи, крылья и якорь – символы армии, авиации и флота.Это главные направления деятельности организации ДОСААФ – добровольного общества содействия армии и флоту, которое живёт, развивается и сейчас. У председателя регионального отделения ДОСААФ Валерия Ларина и его команды много планов на ближайшее будущее, и все они важны для военно-патриотического духа области.Валерий Викторович приехал из Москвы во Владимир в мае и сразу принялся за оздоровительные реформы. Председатель регионального отделения обозначает 2 приоритетных направления деятельности организации – это подготовка десятиклассников к армии и военно-патриотическое воспитание.Армейские «уроки»Во владимирской организации планируют разместить учебно-методический образовательный комплекс «Авангард» – круглогодичный центр для подготовки граждан к военной службе. Центр сможет принимать 150-200 человек одновременно. Сейчас школы пока самостоятельно, совместно с воинскими частями решают вопрос сборов – обязательной, включённой в школьную программу, 5-дневной подготовки мальчишек-десятиклассников. Нужно соединить мощности нашего регионального отделения и возможности областной администрации, и тогда во Владимире появится общий сильный центр военной подготовки.Важность единственного в каждой области центра обсуждали на конференции в Министерстве обороны несколько недель тому назад. В заседании участвовали заместитель Министра обороны Андрей Картаполов и региональные руководители. На этой конференции решили создать такой центр в Одинцовском районе, на базе «Патриота» – военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил России, а в Нижегородской области этот проект уже осуществили. Владимирская область ничем не хуже — должна догонять, как считают в нашем региональном отделении организации.Поскольку сборы – это программа обучения, как и остальные уроки для десятиклассников, то с 1 сентября все ученики 10-х классов, в том числе, и колледжей, смогут проходить военную подготовку на базе такого центра. Это важно потому, что сейчас в школах нет начальной военной подготовки, есть только ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности. 5-дневные сборы предназначены для того, чтобы молодые люди научились вести себя в армейских условиях: там они изучают Устав, тактическую, физическую, огневую, инженерную подготовку — всё, как в настоящей армии.Региональное отделение ДОСААФ Владимирской области – хорошая потенциальная база для создания такого центра. Здесь есть все элементы разных видов подготовки, есть общежитие в Ленинском районе: там можно оборудовать спальный комплекс. В региональный центр на сборы будут приезжать парни со всей области.Валерий Ларин уверен:«Нам важно организовать в регионе военно-патриотическую работу так, чтобы она была массовой. Сейчас особенно актуально готовить инструкторов для военно-патриотического воспитания детей в школах».По госзаказуВ организации готовят специалистов для Вооруженных сил России по военным специальностям: водителей большегрузных автомобилей, водителей-электромехаников, водителей-десантников, водителей автомобилей с прицепом. Обучают 3-4 месяца, затем ребята сдают экзамены и идут в армию. В этом году осталось выпустить 85 из 277 специалистов: обучать закончат в октябре, экзамены пройдут в автошколах Владимира, Собинки, Гороховца, Коврова, Гусь-Хрустального, Александрова, в Морской школе в Муроме.В этом случае, как представители Министерства обороны, военкоматы формируют государственное задание и выступают заказчиками для ДОСААФ. Благодаря таким «заказам» государства добровольное общество монетизирует свою работу, то есть получает деньги: около 40 тыс. рублей стоит обучение 1 человека. Занятия для самих учеников проходят бесплатно, за них платит государство.В чём преимущество?Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту – самоокупаемая организация, деятельности которой помогают Администрация Президента, Министерство обороны, Министерство образования, Министерство спорта. Деньги зарабатывают за счёт автошкол. Однако если раньше автошколы этой организации доминировали на рынке, то сейчас им приходится участвовать в конкурентной борьбе.Стоимость обучения вождению складывается из нескольких частей: это сумма на теоретическую подготовку, на практическую часть и на бензин. В ДОСААФ все эти пункты включены в одну общую сумму – 33 тыс. рублей. Другие же коммерческие автошколы, как правило, анонсируют меньшую цену обучения, но на деле это цена только за «теорию». В противовес предложению конкурентов «вождение по готовности» в ДОСААФ прямо говорят: обучаясь, начинающий водитель должен «откатать» 56 академических часов, таковы государственные стандарты. Сертификат об окончании школы, налоговый вычет 13% со всей суммы, а не части, и независимость от решения инструктора по количеству часов – всё это даёт потребителю чёткие гарантии. Бесспорно, начинающему водителю такие условия выгоднее.Если ученик прошёл практику, но в конце всё-таки не сдал экзамен, то ему предлагают взять дополнительные часы, за которые он должен заплатить. В ДОСААФ помогут «смягчить» и такую ситуацию: там составят договор на дополнительные траты, из которых тоже можно вернуть налоговый вычет. А ещё в автошколе помогут оформить налоговую декларацию.Сейчас у организации есть сайт, общий для всех автошкол региона. Здесь можно найти все программы обучения с расценками на них. По решению председателя ДОСААФ Владимирской области Валерия Ларина, губернатора Владимира Сипягина и председателя ДОСААФ России Александра Колмакова, во все районы нашей области вернут автошколы ДОСААФ.