Основатель группы На-на и шоумен Бари Алибасов согласился пройти
генетический тест на определение отцовства. Продюсер узнал является ли бизнесмен
Бари Алибасов-младший его биологическим отпрыском.
Основатель группы "На-на" и шоумен Бари Алибасов согласился пройти
генетический тест на определение отцовства. Продюсер узнал является ли бизнесмен
Бари Алибасов-младший его биологическим отпрыском.
В прошлом выпуске ток-шоу "На самом деле" первого канала
53-летний житель Саратова Сергей Строкин заявил, что именно он является
настоящим отцом бизнесмена Бари Алибасова-младшего. Мужчина уверяет, что его
сына при рождении назвали Борисом. По словам Сергея, он воспитывал наследника
до двухлетнего возраста, однако после расставания с женой Еленой Уронич
мальчика больше не видел.
В рамках программы были проведены две генетические
экспертизы на определение отцовства. Ведущий шоу "На самом деле" Дмитрий Шепелев
огласил результаты генетических исследований.
"Вероятность того, что Сергей Строкин является отцом Бари Алибасова-младшего
-0%. Это не ваш ребенок несмотря на то, что вы воспитывали мальчика для двух лет
и худо-бедно участвовали в его жизни до десяти лет", – зачитал ведущий.
После Шепелев вскрыл второй конверт. В нем содержались итоги
ДНК-исследования между Бари Алибасовым-старшим и Бари Алибасовым-младшим.
"Вероятность того, что вы являетесь отцом и сыном 99,9%", -
сообщил ведущий после чего в зрительном зале раздались аплодисменты.
Бари Алибасов-младший был доволен происходящим.
Бизнесмен вскочил и набросился на продюсера с объятиями. "Наследство мое!" – закричал Бари-младший в студии ток-шоу
Между тем основатель группы "На-на" был более сдержан в
выражении эмоций. Алибасов-старший намекнул сыну, что он не единственный
наследник, мол, есть более достойные претенденты на его имущество.