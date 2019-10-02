Основатель группы На-на и шоумен Бари Алибасов согласился пройти генетический тест на определение отцовства. Продюсер узнал является ли бизнесмен Бари Алибасов-младший его биологическим отпрыском.

Основатель группы "На-на" и шоумен Бари Алибасов согласился пройтигенетический тест на определение отцовства. Продюсер узнал является ли бизнесменБари Алибасов-младший его биологическим отпрыском.В прошлом выпуске ток-шоу "На самом деле" первого канала53-летний житель Саратова Сергей Строкин заявил, что именно он являетсянастоящим отцом бизнесмена Бари Алибасова-младшего. Мужчина уверяет, что егосына при рождении назвали Борисом. По словам Сергея, он воспитывал наследникадо двухлетнего возраста, однако после расставания с женой Еленой Уроничмальчика больше не видел.В рамках программы были проведены две генетическиеэкспертизы на определение отцовства. Ведущий шоу "На самом деле" Дмитрий Шепелевогласил результаты генетических исследований."Вероятность того, что Сергей Строкин является отцом Бари Алибасова-младшего-0%. Это не ваш ребенок несмотря на то, что вы воспитывали мальчика для двух лети худо-бедно участвовали в его жизни до десяти лет", – зачитал ведущий.После Шепелев вскрыл второй конверт. В нем содержались итогиДНК-исследования между Бари Алибасовым-старшим и Бари Алибасовым-младшим."Вероятность того, что вы являетесь отцом и сыном 99,9%", -сообщил ведущий после чего в зрительном зале раздались аплодисменты.Бари Алибасов-младший был доволен происходящим.Бизнесмен вскочил и набросился на продюсера с объятиями. "Наследство мое!" – закричал Бари-младший в студии ток-шоуМежду тем основатель группы "На-на" был более сдержан ввыражении эмоций. Алибасов-старший намекнул сыну, что он не единственныйнаследник, мол, есть более достойные претенденты на его имущество.