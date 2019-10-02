Командование глобального удара ВВС Соединенных Штатов провело испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. МБР стартовала с калифорнийской военной базы Ванденберг, сообщают американские военные.

Командование глобального удара ВВС Соединенных Штатов провело испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. МБР стартовала с калифорнийской военной базы Ванденберг, сообщают американские военные.Учебная боевая часть ракеты пролетела свыше 6700 километров и упала на полигоне Кваджалейн, что на Маршалловых островах. Как пояснил командир 576-й испытательной эскадрильи Омар Колберт, Minuteman III уже исполнилось 50 лет и необходимо проводить регулярные запуски, чтобы поддерживать боеготовность МБР.На данный момент, Штаты имеют на вооружении 400 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III с моноблочной боевой частью. Максимальная дальность полета—около 11 тысяч километров, масса – 36 тонн. Мощность ядерного боевого блока – 300 килотонн.МБР Minuteman III должна простоять на вооружении до 2030 года. После чего ее заменят новым ракетным комплексом, разработанным по программе "Система сдерживания наземного базирования".Ранее испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" провели российские РВСН. МБР стартовала с космодрома "Плесецк". Ее боевая часть попала в цель на камчатском полигоне.