Региональный следственный комитет инициировал проверку информации о смерти мужчины в микрорайоне Оргтруд, размещенной в одной из соцсетей.

Региональный следственный комитет инициировал проверку информации о смерти мужчины в микрорайоне Оргтруд, размещенной в одной из соцсетей.Он скончался от потери крови из-за бытовой травмы. Якобы скорая помощь из Владимира ехала 40 минут вместо положенных двадцати. у 43-летнего мужчины осталось трое детей. Эту информацию подтвердили "Вестям" и источники в Оргтруде. Правда, отмечают в Следкоме официальных заявлений от родственников не поступало.Екатерина Гусева