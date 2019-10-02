Басманный суд Москвы арестовал на два месяца жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, зарезавшего накануне полковника Следственного комитета России Владислава Капустина.

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, зарезавшего накануне полковника Следственного комитета России Владислава Капустина.Как передает ТАСС, на суде Григорьев заявил, что признает свою вину и не возражает против водворения до 1 декабря в СИЗО.1 октября он нанес смертельный удар в сердце заточкой сотруднику СКР возле проходной здания Следственного комитета в Москве. Капустин смог дойти до здания и сообщить о нападении, после чего потерял сознание и в тот же день скончался в реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.Григорьев попытался скрыться, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Свой поступок он объяснил отказом следователей принимать во внимание решение мирового судьи по делу о лишении его квартиры. В СКР установили, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.