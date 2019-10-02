На прощании с легендарным худруком театра Ленком было много звезд. Армена Джигарханяна привели под руку. Галину Волчек привезли на инвалидной коляске. Пришли и далекие от театра люди знаменитости – композитор Игорь Крутой, вдова первого президента Наина Ельцина. И вот Аллу Пугачеву там не дождались...

На прощании с легендарным худруком театра "Ленком" было много звезд. Армена Джигарханяна привели под руку. Галину Волчек привезли на инвалидной коляске. Пришли и далекие от театра люди знаменитости – композитор Игорь Крутой, вдова первого президента Наина Ельцина. И вот Аллу Пугачеву там не дождались...Алла Борисовна приходила в "Ленком" на панихиду по актерам Олегу Янковскому в 2009 году и Николаю Караченцову в 2018-м. Худрук театра Марк Захаров, скончавшийся в 2019-м, такой высокой части не удостоился.Хотя примадонну все ждали – родственники покойного, артисты "Ленкома", простые люди. Мол, она точно приедет проститься с легендой. Она не подведет...Но у певицы, видимо, были дела поинтереснее и повеселее траурного мероприятия. Вместо прощания с Захаровым примадонна предпочла заниматься скроллингом в "Инстаграме". В частности, она умилилась трехлетней дочкой Игоря Николаева и сделала замечание Диме Билану.Исполнитель, напомним, опубликовал сообщение с извинениями перед жителями Самары: "Да, время идет и что то забывается, но этот день я помнить буду всю жизнь". Но Алла Борисовна упрекнула молодого коллегу в том, что он очень много говорит об этом случае: мол, пора бы перестать унижаться. "Уничижение паче гордыни. Хватит об этом", – прокомментировала пост народная артистка СССР.Стоит заметить, что Пугачева за последние годы прощалась с певцом Иосифом Кобзном, актером Романом Карцевым, композитором Марком Минковым. Возможно, Марк Захаров не сыграл в ее жизни такой же большой роли, поэтому на панихиде с ним звезда так и не появилась.