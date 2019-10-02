"Сотрудниками уголовного розыска на территории Москвы и Московской области задержаны двенадцать предполагаемых участников организованной группы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве при участии Росгвардии пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в сфере кредитования.В полицию обратились представители нескольких банковских учреждений. По словам заявителей, в их организации поступили онлайн-заявки с необходимым пакетом документов для получения кредитов. Денежные средства перечислялись на расчетный счёт клиента, после чего он снимал их через банкомат сторонней организации. В дальнейшем заемщик не производил выплаты в банк для погашения кредита. Общая сумма ущерба превысила один миллион рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на территории Москвы и Московской области задержаны двенадцать предполагаемых участников организованной группы. В ходе обысков по местам их проживания изъяты печати юридических фирм, штамп регистрации по месту жительства, договоры, доверенности, платежные поручения и другая документация. Установлено, что при заключении кредитного договора злоумышленники представляли в банк документы с недостоверными сведениями.Следственной частью СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.1 УК РФ. Судом в отношении одиннадцати подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк