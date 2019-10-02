Мужчина неоднократно предлагал сотрудникам полиции решить вопрос за вознаграждение без составления протокола об административном правонарушении...

Оперативники ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в попытке дачи взятки сотруднику полиции.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 41-летний приезжий из ближнего зарубежья. В процессе отработки оперативной информации полицейские выявили приезжего гражданина без права осуществления трудовой деятельности, проживающего в самовольном строении, расположенном на Волоколамском шоссе. Задержанный 41-летний мужчина неоднократно предлагал сотрудникам полиции решить вопрос за вознаграждение без составления протокола об административном правонарушении и был предупрежден о противоправности своих действий и предусмотренной за них уголовной ответственности. Однако, находясь в служебном автомобиле, мужчина от своих намерений не отказался и положил на приборную панель денежные средства в размере 10 тысяч рублей, после чего был задержан.По данному факту дознанием Отдела МВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и статьей 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56