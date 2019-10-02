Как установлено, наркотические средства предназначались для последующей незаконной розничной реализации через интернет-магазин посредством «тайниковых закладок»...

Сотрудниками ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве были задержаны две приезжие женщины, подозреваемые в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции севера Москвы задержали двух женщин. При личном досмотре у 23-летней задержанной на лестничной площадке жилого дома на 2-й Песчаной улице обнаружены 6 свертков неизвестного вещества, общей массой 3 грамма. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон.У второй задержанной, 20-летней девушки, при личном досмотре было обнаружено 6 свертков вещества растительного происхождения, общей массой 30 граммов. Согласно проведенному исследованию они признаны наркотическим средством, в состав которого входит гашиш. Кроме того, у женщины изъято неизвестное вещество, общей массой 120 граммов, исследование которого будет проведено в рамках уголовного дела.По результатам проведенных обысков в местах проживания злоумышленниц изъяты 36 свертков с неизвестным веществом и упаковочный материал. Изъятое также направлено на исследование.Как установлено, наркотические средства предназначались для последующей незаконной розничной реализации через интернет-магазин посредством «тайниковых закладок».По данному факту следователем СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».Задержанным предъявлено обвинение. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29