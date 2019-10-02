Как установлено, наркотические средства предназначались для последующей незаконной розничной реализации через интернет-магазин посредством «тайниковых закладок»...
Сотрудниками ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве были задержаны две приезжие женщины, подозреваемые в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.
В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции севера Москвы задержали двух женщин. При личном досмотре у 23-летней задержанной на лестничной площадке жилого дома на 2-й Песчаной улице обнаружены 6 свертков неизвестного вещества, общей массой 3 грамма. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон.
У второй задержанной, 20-летней девушки, при личном досмотре было обнаружено 6 свертков вещества растительного происхождения, общей массой 30 граммов. Согласно проведенному исследованию они признаны наркотическим средством, в состав которого входит гашиш. Кроме того, у женщины изъято неизвестное вещество, общей массой 120 граммов, исследование которого будет проведено в рамках уголовного дела.
По результатам проведенных обысков в местах проживания злоумышленниц изъяты 36 свертков с неизвестным веществом и упаковочный материал. Изъятое также направлено на исследование.
Как установлено, наркотические средства предназначались для последующей незаконной розничной реализации через интернет-магазин посредством «тайниковых закладок».
По данному факту следователем СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
Задержанным предъявлено обвинение. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по САО
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