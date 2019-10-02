За праздничным чаепитием Прасковья Кузьминична поделилась с майором полиции Артуром Рузиным воспоминаниями о годах службы, рассказала, чем живет сейчас, и от души поблагодарила полийцейских...

Исполнилось 92 года ветерану органов внутренних дел, труженику тыла – Симаковой Прасковье Кузьминичне.Прасковья Симакова – ветеран органов внутренних дел, проживающая на территории Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы. Она родилась в далеком 1927 году и после окончания Великой Отечественной войны, будучи уже тружеником тыла, пришла на службу в органы внутренних дел, где более 30 лет неизменно посвятила ОВД г. Троицка, уйдя на пенсию в должности начальника паспортного стола.Продолжая добрые традиции, заложенные в УВД по ТиНАО, майор полиции Артур Рузин, не так давно назначенный на должность начальника МО МВД России «Троицкий» г. Москвы, приехал поздравить Прасковью Кузьминичну с днем рождения и пожелать ветерану крепкого здоровья, счастья и долголетия.За праздничным чаепитием Прасковья Кузьминична поделилась с майором полиции Артуром Рузиным воспоминаниями о годах службы, рассказала, чем живет сейчас, и от души поблагодарила действующее руководство и личный состав УВД по ТиНАО за внимание и заботу к ветеранам.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79