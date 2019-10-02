Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивают учеников 7-го класса школы №1788 поселения Внуковское...
Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивают учеников 7-го класса школы №1788 поселения Внуковское, которые 1 октября текущего года после окончания занятий не вернулись домой, и до настоящего времени их местонахождение не известно.
Карманов Денис Андреевич
Приметы: на вид 13 лет, плотного телосложения, рост 150 см, глаза голубые, волосы темно-русые.
Был одет: джинсы темные, куртка темная, кроссовки черного цвета.
Гула Александр Ярославович
Приметы: на вид 13 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Был одет: черная куртка, темно-синие брюки, черные ботинки.
Пасюков Артур Витальевич
Приметы: на вид 13 лет, плотного телосложения, рост 160 см, волосы русые, глаза карие.
Был одет: куртка сине-серого цвета, брюки серые, черные кроссовки.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 116-56 - 82 или в службу «102» (с мобильного – 112).
Пресс-служба УВД по ТиНАО
(999) 010-51-79