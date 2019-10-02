Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивают учеников 7-го класса школы №1788 поселения Внуковское...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивают учеников 7-го класса школы №1788 поселения Внуковское, которые 1 октября текущего года после окончания занятий не вернулись домой, и до настоящего времени их местонахождение не известно.Карманов Денис АндреевичПриметы: на вид 13 лет, плотного телосложения, рост 150 см, глаза голубые, волосы темно-русые.Был одет: джинсы темные, куртка темная, кроссовки черного цвета.Гула Александр ЯрославовичПриметы: на вид 13 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.Был одет: черная куртка, темно-синие брюки, черные ботинки.Пасюков Артур ВитальевичПриметы: на вид 13 лет, плотного телосложения, рост 160 см, волосы русые, глаза карие.Был одет: куртка сине-серого цвета, брюки серые, черные кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 116-56 - 82 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79