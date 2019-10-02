Нино Нинидзе, судя по всему, подружилась с детьми 47-летнего Максима Виторгана. Новая возлюбленная актера проводит время с его дочерью Полиной Виторган.

Нино Нинидзе, судя по всему, подружилась с детьми 47-летнегоМаксима Виторгана. Новая возлюбленная актера проводит время с его дочерьюПолиной Виторган.28-летняя Нино и 23-летняя Полина вместе спели для Максимакавер на композицию Юрия Шатунова "Седая ночь". Виторган записал выступлениелюбимых женщин и опубликовал в своем "Инстаграм". Спелись", – в шутку подписалвидео артист.Отметим, что ранее Максим Виторган вместе с детьми – Полиной,Даниилом и Платоном, а также возлюбленной Нино провел летний отпуск. Судя посоцсетям знаменитости, отдых был крайне удачным.Напомним, минувшим летом и Нино Нинидзеперестали скрывать свой роман. Знаменитости появились вместе на светскоммероприятии и произвели фурор. Почти 20-летняя разница в возрасте влюбленных несмущает. Не против этих отношений и мать Нино – актриса Ия Нинидзе."Я только за! Я и маму Максима – Аллочку Балтер хорошознала, и с отцом – Эммануилом Виторганом прекрасно знакома", – рассказалажурналистам возможно будущая теща .Ия Нинидзе также подчеркнула, что Нино удалось сохранитьхорошие отношения со своим бывшем мужем – актером Кириллом Плетневым. Актрисавсегда рада видеть в доме экс-зятя.