Нино Нинидзе, судя по всему, подружилась с детьми 47-летнего
Максима Виторгана. Новая возлюбленная актера проводит время с его дочерью
Полиной Виторган.
Нино Нинидзе, судя по всему, подружилась с детьми 47-летнего
Максима Виторгана. Новая возлюбленная актера проводит время с его дочерью
Полиной Виторган.
28-летняя Нино и 23-летняя Полина вместе спели для Максима
кавер на композицию Юрия Шатунова "Седая ночь". Виторган записал выступление
любимых женщин и опубликовал в своем "Инстаграм". Спелись", – в шутку подписал
видео артист.
Отметим, что ранее Максим Виторган вместе с детьми – Полиной,
Даниилом и Платоном, а также возлюбленной Нино провел летний отпуск. Судя по
соцсетям знаменитости, отдых был крайне удачным.
Напомним, минувшим летом и Нино Нинидзе
перестали скрывать свой роман. Знаменитости появились вместе на светском
мероприятии и произвели фурор. Почти 20-летняя разница в возрасте влюбленных не
смущает. Не против этих отношений и мать Нино – актриса Ия Нинидзе.
"Я только за! Я и маму Максима – Аллочку Балтер хорошо
знала, и с отцом – Эммануилом Виторганом прекрасно знакома", – рассказала
журналистам возможно будущая теща .
Ия Нинидзе также подчеркнула, что Нино удалось сохранить
хорошие отношения со своим бывшем мужем – актером Кириллом Плетневым. Актриса
всегда рада видеть в доме экс-зятя.