Ставропольский Минздрав начал проверку после публикации видеозаписи с камеры наблюдения, запечатлевшей, как обездвиженного инвалида высадили из кареты скорой помощи и оставили с вещами на скамейке.

Ставропольский Минздрав начал проверку после публикации видеозаписи с камеры наблюдения, запечатлевшей, как обездвиженного инвалида высадили из кареты скорой помощи и оставили с вещами на скамейке.Описанные события произошли днем 30 сентября во дворе дома №7 по улице Серова."Скорая привезла мужчину-инвалида. У него инсульт. Ему 62 года. Привезли его вообще не по адресу. Самостоятельно он передвигаться и обслуживать себя не может", — рассказал знакомый с ситуацией местный житель.На кадрах видно, как водитель вытаскивает больного из салона и усаживает на скамейке, где оставляет и его вещи.Несколько пользователей резонно поинтересовались, с каких пор скорая занимается доставкой пациентов по домам, но ответа от автора не последовало. В итоге к расследованию произошедшего подключился краевой Минздрав.