Странному поведению музыканта на концерте в Самаре, из-за которого он оскандалился на всю страну, нашли объяснение. Астропсихолог, тренер счастья ИринаФалькао рассказала, склонен ли Дима Билан к выпивке и наркотикам.

Странному поведению музыканта на концерте в Самаре, из-за которогоон оскандалился на всю страну, нашли объяснение. рассказала, склонен ли Дима Билан к выпивке и наркотикам.По словам, исполнительпо натуре отшельник и одиночка. Она считает, что ему комфортнее находиться домау телевизора, чем в шумной компании друзей. "А наркотики и алкоголь чаще всегоупотребляют на шумных вечеринках, чтобы сбросить напряжение", – поделилась с "Дни.ру".С другой стороны, считаетДима Билана, этот год для певца – переломный. "Происходит переосмыслениежизненных ценностей, начинается кризис среднего возраста. И в этот периодмногие люди действительно срываются, деградируют. Могут обостряться хроническиезаболевания, появляться депрессия и мысли о бессмысленности существования. И заэтой маской вечно улыбчивого артиста может скрываться огромная душевная боль ипустота..., – заявила астропсихолог.По мнению Ирины Фалькао,судьба Димы Билана – наслаждаться славой, блистать на сцене и зарабатыватьбольшие деньги. "Но приносит ли это ему счастье? И не пытается ли онкомпенсировать его отсутствие с помощью стимуляторов?", – задалась она вопросами."Певец предрасположен к увлечению тайными учениями, эзотерикой, духовнымипрактиками. Ему интересен невидимый мир, о чем, например, говорит красная нитьу него на запястье, которую носят в качестве оберега", – отметила эксперт.Астропсихилог полагает,что у Димы Билана очень сильная интуиция, дар внутреннего видения, которыйнужно развивать. А необычные способности певца могут сделать его настоящим духовнымгуру, человеком, которому будут поклоняться миллионы. Но для этого ему простонужно начать выходить к людям и общаться по душам."Главное, чего стоитопасаться Дмитрию – оказаться в некоем экзистенциальном тупике, не следуетдопускать грусти, разочарования в людях, потери смысла жизни. А именно этопорой толкает известных людей, у которых, казалось бы, есть все, к попыткамрасширить границы дозволенного и употреблению допингов", – отметила ИринаФалькао. По ее словам, в его натальной карте есть несколько указаний навозможность оказаться в плохой, полукриминальной компании, что может привести кпроблемам с законом.Также у естьриск возникновения кризисных ситуаций, когда будут возникать всплески злобы,агрессии, желания послать все к черту. "Может казаться, что человек буквально"меняет кожу", перерождается, и атмосфера вокруг накаляется допредела. Прежняя стабильная жизнь больше не радует. В этот период нужноконтролировать своих внутренних демонов особенно тщательно, а еще бытьпредельно осторожным во время вождения автомобиля и вообще не рисковатьздоровьем. Составить список действий, которыепомогут Диме оградить себя от пагубных привычек", – посоветовала эксперт.Подводя итог сказанному,Ирина Фалькао отметила, что певцу нужно наладить личную жизнь и обзавестисьсемьей. Она рекомендует заниматься активными видами спорта, которыепомогают выработке адреналина. Неплохо артисту и создать собственный бизнес, несвязанный с пением. Кроме того, исполнителю посоветовали вести дневниксобственных мыслей, который в последствие может стать книгой; делиться своимидуховными знаниями с поклонниками и заниматься благотворительностью.