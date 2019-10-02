Странному поведению музыканта на концерте в Самаре, из-за которого
он оскандалился на всю страну, нашли объяснение. Астропсихолог, тренер счастья ИринаФалькао рассказала, склонен ли Дима Билан к выпивке и наркотикам.
Странному поведению музыканта на концерте в Самаре, из-за которого
он оскандалился на всю страну, нашли объяснение. рассказала, склонен ли Дима Билан к выпивке и наркотикам.
По словам, исполнитель
по натуре отшельник и одиночка. Она считает, что ему комфортнее находиться дома
у телевизора, чем в шумной компании друзей. "А наркотики и алкоголь чаще всего
употребляют на шумных вечеринках, чтобы сбросить напряжение", – поделилась с "Дни.ру".
С другой стороны, считает
Дима Билана, этот год для певца – переломный. "Происходит переосмысление
жизненных ценностей, начинается кризис среднего возраста. И в этот период
многие люди действительно срываются, деградируют. Могут обостряться хронические
заболевания, появляться депрессия и мысли о бессмысленности существования. И за
этой маской вечно улыбчивого артиста может скрываться огромная душевная боль и
пустота..., – заявила астропсихолог.
По мнению Ирины Фалькао,
судьба Димы Билана – наслаждаться славой, блистать на сцене и зарабатывать
большие деньги. "Но приносит ли это ему счастье? И не пытается ли он
компенсировать его отсутствие с помощью стимуляторов?", – задалась она вопросами.
"Певец предрасположен к увлечению тайными учениями, эзотерикой, духовными
практиками. Ему интересен невидимый мир, о чем, например, говорит красная нить
у него на запястье, которую носят в качестве оберега", – отметила эксперт.
Астропсихилог полагает,
что у Димы Билана очень сильная интуиция, дар внутреннего видения, который
нужно развивать. А необычные способности певца могут сделать его настоящим духовным
гуру, человеком, которому будут поклоняться миллионы. Но для этого ему просто
нужно начать выходить к людям и общаться по душам.
"Главное, чего стоит
опасаться Дмитрию – оказаться в некоем экзистенциальном тупике, не следует
допускать грусти, разочарования в людях, потери смысла жизни. А именно это
порой толкает известных людей, у которых, казалось бы, есть все, к попыткам
расширить границы дозволенного и употреблению допингов", – отметила Ирина
Фалькао. По ее словам, в его натальной карте есть несколько указаний на
возможность оказаться в плохой, полукриминальной компании, что может привести к
проблемам с законом.
Также у есть
риск возникновения кризисных ситуаций, когда будут возникать всплески злобы,
агрессии, желания послать все к черту. "Может казаться, что человек буквально
"меняет кожу", перерождается, и атмосфера вокруг накаляется до
предела. Прежняя стабильная жизнь больше не радует. В этот период нужно
контролировать своих внутренних демонов особенно тщательно, а еще быть
предельно осторожным во время вождения автомобиля и вообще не рисковать
здоровьем. Составить список действий, которые
помогут Диме оградить себя от пагубных привычек", – посоветовала эксперт.
Подводя итог сказанному,
Ирина Фалькао отметила, что певцу нужно наладить личную жизнь и обзавестись
семьей. Она рекомендует заниматься активными видами спорта, которые
помогают выработке адреналина. Неплохо артисту и создать собственный бизнес, не
связанный с пением. Кроме того, исполнителю посоветовали вести дневник
собственных мыслей, который в последствие может стать книгой; делиться своими
духовными знаниями с поклонниками и заниматься благотворительностью.