Он будет значительно снижен

Об этом сегодня заявил на брифинге зам.генерального директора Александр Капусткин. Правда, изменения коснутся только малого и среднего бизнеса, крупные предприятия будут платить по старому ценнику. Новый прайс будет опубликован к концу октября. Раньше за изображение на открытке, например, Золотых Ворот, предприниматель должен был заплатить 10 тысяч, теперь - всего 480 рублей в год. За изображение каждого последующего памятника предпринимателей ждет скидка 50%. Льготы будут действовать и для производителей эксклюзивных, ручных товаров. Краеведческие общества и вовсе не будут платить музею, если тираж книг и журналов не будет превышать тысячи экземпляров. Договоры о сотрудничестве с музеем предприниматели должны заключать сами.