Кто-то из бывших украинских генеральных прокуроров может оказаться в американской тюрьме. Не исключено, что компанию им составит экс-президент Петр Порошенко. Об этом заявил депутат Верховной рады от Оппозиционной платформы – За жизнь Ренат Кузьмин.

Кто-то из бывших украинских генеральных прокуроров может оказаться в американской тюрьме. Не исключено, что компанию им составит экс-президент Петр Порошенко. Об этом заявил депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин.На днях два бывших генеральных прокурора сделали взаимоисключающие заявления, отметил парламентарий. Так, Виктор Шокин утверждает, что занимался расследованием о коррупции семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена на Украине, за что его и уволил Порошенко, не желая гневить "заокеанских друзей".После этого генпрокурором стал кум президента Юрий Луценко. Он наоборот утверждает, что расследования против Байденов не было, потому что оснований для этого нет. "И что он несколько раз отказывался расследовать коррупцию Байдена на Украине по просьбе адвоката действующего президента США", – написал Кузьмин на своей странице в "Фейсбук".Если верить Шокину, то у Порошенко набирается целый букет уголовных дел. Речь идет о госизмене, злоупотреблении властью, вмешательстве в деятельность правоохранительных органов, пояснил Кузьмин.В том же самом можно обвинить Луценко. Что касается Джо Байдена, то ему вполне светит статья за взяточничество, соучастие в злоупотрблении властью и вмешательство в деятельность правоохранительных органов, отметил парламентарий.С учетом американской экстерриториальной юрисдикции, кто-то из бывших украинских генеральных прокуроров вместе с вполне могут провести остаток дней в тюрьме в США, подчеркнул Кузьмин. "Желаю всем досмотреть эту комедию до конца! Уверен, будет интересно!" – заключил депутат.По всей видимости, в Киеве поняли, что запахло жареным и решили спасаться, пока есть возможность. На днях СМИ сообщили, что Юрий Луценко уехал в Великобританию. Якобы подучить английский язык. Не исключено, что неуемная тяга к знаниям скоро проснется и у .