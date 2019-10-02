Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо прокомментировал игру своих подопечных в матче второго круга Кубка мира против команды Канады. По его словам, российские волейболисты оказались не готовы к стартовым партиям.

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо прокомментировал игру своих подопечных в матче второго круга Кубка мира против команды Канады. По его словам, российские волейболисты оказались не готовы к стартовым партиям."Мы получили прекрасный урок, как нужно начинать игру – не после 10 очков, а с самого начала. Здорово, что мы сохранили терпение в такой ситуации", – цитирует Саммелвуо РИА Новости.Напомним, что на Кубке мира в Японии сборная России, уступив в первых двух партиях, сумела добиться победы над канадцами со счетом 3:2.