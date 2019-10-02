Российский фигурист Михаил Коляда, ставший серебряным призером Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях, проведет вне льда как минимум месяц из-за обострившегося синусита. Об этом сообщил тренер спортсмена Валентина Чеботарева.

Российский фигурист Михаил Коляда, ставший серебряным призером Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях, проведет вне льда как минимум месяц из-за обострившегося синусита. Об этом сообщил тренер спортсмена Валентина Чеботарева."В конце октября будет операция. Это все те же проблемы, что были в прошлом сезоне. Речь идет о хроническом синусите. Только через месяц можно будет возобновить тренировки", – приводит слова Чеботаревой ТАСС.В декабре 2018 года Коляда из-за хронического синусита оказался в больнице. 24-летний фигурист не смог принять участие в командном чемпионате мира-2019, досрочно завершив сезон.