Пожизненное заключение грозит петербуржцу Сергею Григорьеву, который ударил ножом полковника юстиции Владислава Капустина у проходной Следственного комитета России в Техническом переулке в Москве. Ранение оказалось смертельным. Капустин скончался в больнице, куда был госпитализирован.

Пожизненное заключение грозит петербуржцу Сергею Григорьеву, который ударил ножом полковника юстиции Владислава Капустина у проходной Следственного комитета России в Техническом переулке в Москве. Ранение оказалось смертельным. Капустин скончался в больнице, куда был госпитализирован с места происшествия.Нанесшего удар мужчину сразу же задержали сотрудниками Центра специального назначения вневедомственной охраны Росгвардии, напоминает РИА Новости. Григорьеву предъявлено обвинение по статье 317 Уголовного кодекса России ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал служебную проверку в связи с гибелью сотрудника при исполнении служебного долга.Назначены все необходимые экспертизы по делу.Задержанный Сергей Григорьев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Следствие по делу о гибели сотрудника Следственного комитета Владислава Капустина ходатайствует перед судом об аресте обвиняемого в убийстве Сергея Григорьева.