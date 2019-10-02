Четверо москвичей за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировали в своих квартирах, расположенных в разных районах округа, приезжих из ближнего зарубежья...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по районам Донской, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники и Нагорный выявили факты фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан.Установлено, что четверо москвичей за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировали в своих квартирах, расположенных в разных районах округа, приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данным фактам подразделениями дознания территориальных отделов полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22