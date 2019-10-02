В Крыму на трассе Бахчисарай-Ялта полицейские попытались остановить подозрительный автомобиль, а затем погнались за ним, после чего произошла авария. За рулем оказалась нетрезвая женщина, не имеющая прав на управление машиной.

В Крыму на трассе Бахчисарай-Ялта полицейские попытались остановить подозрительный автомобиль, а затем погнались за ним, после чего произошла авария.Погоня завершилась, когда автомобиль на повороте неподалеку от села Танковое потерял управление, перевернулся и встал на колеса. За рулем машины оказалась женщина с признаками опьянения.Нарушительница отказалась от освидетельствования, и ее отстранили от вождения. Выяснилось, что водительских прав у нее никогда не было.На задержанную были составлены административные материалы, в том числе и за управление в нетрезвом виде без прав. Наказание за такой правонарушение карается внушительным штрафом или арестом на срок до 15 суток.