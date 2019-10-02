Украинская делегация во вторник, 1 октября, подписала в Минске на заседании контактной группы формулу Штайнмайера. Об этом сообщил источник, близкий к переговорам. Пока официального подтверждения данной информации нет.

Украинская делегация во вторник, 1 октября, подписала в Минске на заседании контактной группы "формулу Штайнмайера".Соответствующую информацию подтвердил член делегации самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник. По его словам, вопрос обмена пленными пока не решен, сообщает "Интерфакс".Кроме того, контактная группа согласовала разведение сил в Петровском и Золотом в Донбассе. Данную информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Такое решение является одним из условий реализации "формулы Штайнмайера".Как сообщает "Россия 24", есть еще вопросы по поводу обмена пленными. Об этом речь шла еще 17 июля. Согласно договоренности, Киев должен отдать ДНР и ЛНР 208 человек. В ответ республики выдадут 69 украинских силовиков. Казалось бы, что все уже согласовано, обмен должен был состояться, но Украина словно бы намеренно затягивает данный процесс.Текст "формулы" подписан в форме, которую согласовала контактная группа. Поставлены подписи всех участников, в числе которых Украина, ДНР, ЛНР, Российская Федерация и ОБСЕ."Формула Штайнмайера" заключается в том, что она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в некоторых районах Луганской и Донецкой областей. Это действует на временной основе в день выборов, а на постоянной — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что "формулы Штайнмайера" не существует.