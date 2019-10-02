Американские власти одобрили контракт на продажу Украине противотанковых комплексов Javelin на общую сумму в 39 миллионов долларов. Администрация США одобрила поставки оружия Украине еще в 2017 году. Предыдущая администрация во главе с Бараком Обамой отказывалась это делать.

Американские власти одобрили контракт на продажу Украине противотанковых комплексов Javelin на общую сумму в 39 миллионов долларов.Как сообщает Bloomberg, контракт на продажу 150 противотанковых ракет, а также двух дополнительных ракетно-пусковых установок одобрен Государственным департаментом и Конгрессом. Официально об этом может быть объявлено позже.Администрация США одобрила поставки оружия Украине еще в 2017 году. Предыдущая администрация во главе с Бараком Обамой отказывалась это делать.Российская сторона, в свою очередь, многократно предостерегала Украину от планов поставки вооружений, поскольку данный шаг может привести к эскалации конфликта в Донбассе.